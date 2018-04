Liverpool, Salah come Gerrard: in gol nelle ultime 5 gare di Champions

© foto di Imago/Image Sport

Il primo tempo di Liverpool-Roma si è concluso sul 2-0 in favore dei Reds grazie alla strepitosa doppietta di Mohamed Salah. Secondo quanto riporta Opta, tra l'altro, l'attaccante egiziano ha segnato in ognuna delle sue ultime cinque presenze da titolare con il Liverpool in Champions League; nessun giocatore dei Reds ha fatto meglio in questa competizione (raggiunto Steven Gerrard).