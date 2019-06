© foto di www.imagephotoagency.it

Un anno fa uscì in lacrime nella finale contro il Real Madrid. Quella di Madrid, però, è stata la notte di Momo Salah, che ha sbloccato il match dal dischetto, spianando la strada per la vittoria dei suoi. Queste le parole dell'egiziano a Sky Sport: "È stata una notte incredibile. Vincere la Champions dopo quello che è successo l'anno scorso è bellissimo. I tifosi sono stati fantastici, non so che dire. Ricordo la delusione della scorsa finale, è stato speciale arrivare fin qui e vincere".