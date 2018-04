Liverpool, Salah riabbraccia la Roma: "Amo il club e la città, sarà dura"

© foto di Imago/Image Sport

Eletto miglior giocatore della stagione in Premier League, l'esterno del Liverpool Mohamed Salah ha parlato così a Sky Sports in vista della semifinale di Champions con la Roma: "Sono molto emozionato per la partita. Ogni giorno parlo con i miei ex compagni della Roma, ieri con Francesco Totti. Non è facile per me, amo il club, amo la città e so che mi amano, quindi non sarà facile. Provo tante emozioni contemporaneamente. Conosco i giallorossi, abbiamo giocato insieme per due anni, sanno come gioco e io so come giocano loro. Non sarà una partita facile. Emotivamente è qualcosa di particolare, ho lottato per quella maglia per due anni e poi sono andato via. Ora devo affrontarli, è come tornare indietro. Vincere la Champions League sarebbe fantastico per la città, i fan, i fan di tutto il mondo. Miglior giocatore della Premier? Non riesco nemmeno a paragonare i premi individuali alla Champions. È qualcosa di pazzesco vincerla. È qualcosa di incredibile, sono sicuro che lotteremo per questo, daremo più del 100%".