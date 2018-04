Liverpool, sfida a Roma e Barça per il pupillo di Monchi Lenglet

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Liverpool sfida Roma e Barcellona per Clement Lenglet. Come riporta il Liverpool Echo, i Reds pensano infatti al giovane difensore francese, portato al Siviglia dall'attuale ds giallorosso Monchi, come perfetto partner difensivo di van Dijk. La concorrenza, però, è piuttosto folta.