L'ala del Liverpool, Xherdan Shaqiri, ha parlato del suo arrivo a Liverpool, fortemente consigliato da Jurgen Klopp. "Conoscevo già il coach, così come il suo calcio, quindi non è stata una sorpresa. Certo, è un gran cambiamento dallo Stoke al Liverpool. I Reds sono una grande squadra, ma sono stato al Bayern Monaco e all'Inter. Quindi so cosa come è".