Liverpool su Insigne? Klopp: "Buon giocatore, ma non ci proveremo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si parla molto in Inghilterra della possibilità che, al termine di questa stagione calcistica, il Liverpool possa provare ad acquistare il capitano del Napoli Lorenzo Insigne.

La questione è stata posta quest'oggi in conferenza stampa anche al manager dei reds Jurgen Klopp, che ha risposto così: "Si tratta senza dubbio di un ottimo giocatore - ha dichiarato -, ma ha un lungo contratto con il Napoli e noi non proveremo ad acquistarlo. Non firmerà con noi", ha dichiarato il manager tedesco.