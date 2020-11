Liverpool, tre obiettivi per rimpolpare la difesa a gennaio. C'è anche il napoletano Koulibaly

Senza Joe Gomez, che ha subito un grave infortunio durante un allenamento con la Nazionale e van Dijk fuori per svariati mesi, il Liverpool è costretto a guardarsi in giro alla ricerca di alternative di livello per il mercato invernale. Secondo quanto scrive il Daily Mirror, Jurgen Klopp sarebbe interessato a tre nominativi in particolare, tutti chiacchieratissimi nell'ultima estate di mercato. Si tratta del gioiello dello Schalke 04 Ozan Kabak, del leader del Napoli Kalidou Koulibaly e della colonna del Lipsia Dayot Upamecano.