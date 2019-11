Liverpool, Van Dijk: "Gol del Napoli viziato da un fallo. Siamo delusi"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Virgil van Dijk, difensore del Liverpool, ha parlato al termine del pareggio contro il Napoli lamentandosi di un presunto fallo non fischiato dall'arbitro in occasione del vantaggio azzurro siglato da Mertens: "Ho subito fallo, non vado giù senza motivo - ha dichiarato a BeIn Sports - Ho vinto il contrasto e poi sono stato atterrato. C'era fallo e penso che l'arbitro non abbia passato il suo giorno migliore sul terreno di gioco. Questo è quanto. Nella seconda parte di partita abbiamo giocato bene, continuando a insistere fino a che non abbiamo trovato il gol. Loro non hanno avuto altre occasioni oltre al gol. Siamo delusi per non aver vinto questa partita".