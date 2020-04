Livorno, Del Prato ha convinto Gasperini. Il prossimo anno resterà all'Atalanta

Il futuro di Enrico Del Prato sarà lontano dal Livorno comunque andrà la stagione dei labronici. Come riporta Il Tirreno il giovane calciatore, vero e proprio jolly fra centrocampo e difesa, con le sue prestazioni in maglia amaranto ha convinto l'Atalanta, club che ne detiene il contratto e che lo ha mandato a crescere in Serie B in questa stagione. Il classe '99 ha mostrato di avere tutte le carte in regola per adattarsi al gioco di Gasperini a partire dalla capacità di ricoprire più ruoli, da esterno destro a centrale difensivo passando per mediano davanti alla difesa, e nella prossima stagione potrebbe entrare in pianta stabile nella prima squadra nerazzurra.