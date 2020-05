Livorno e Trapani nei guai. Salta la cessione a Spinelli, la rosa saluta al 30 di giugno

Ci sono due società che in Serie B stanno correndo guai grossi, al di là della questione Coronavirus. Perché il Livorno doveva passare di mano, da Aldo Spinelli a Yousif, mr Share'nGo. Peccato che la perquisizione negli uffici olandesi dell'imprenditore ha fatto dare le dimissioni al legale italiano, una situazione che il presidente labronico ha poi commentato con una dichiarazione bomba in serata spiegando come la cessione sia oramai saltata.

TRAPANI SENZA GIOCATORI? Intanto continuano le pessime nuove per Trapani, una piazza che un anno fa era riuscita in un'impresa incredibile, arrivando in Serie B con un playoff incredibile, un vero e proprio miracolo sportivo in un momento pazzesco. Peccato che l'annata stia finendo ancor peggio di come è iniziata, perché tutti i giocatori potrebbero lasciare al 30 di giugno. In più i dipendenti hanno scritto una lettera aperta ottenendo un incontro con il sindaco.