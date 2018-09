© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova vita per Adem Ljajic, attaccante serbo che questa estate s'è trasferito dal Torino al Besiktas. Il quotidiano Tuttosport ricorda le cifre dell'affare: 1.5 milioni di euro per il prestito e 6.5 per il riscatto che diventerà obbligatorio alla 17esima presenza ufficiale.

Dal canto suo, il calciatore ha spinto per questo trasferimento in Turchia anche a causa di un ingaggio molto importante: guadagnerà 3 milioni netti l'anno per le prossime quattro stagioni.