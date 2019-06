© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fernando Llorente (34) potrebbe tornare in Italia. Secondo quanto riportato da A Bola il giocatore spagnolo, il quale ha già militato con la Juventus, potrebbe tornare in Italia a parametro zero: su di lui Inter, Roma e Milan. Ma sull'attaccante iberico ci sono anche Galatasaray e Athletic Club. Quest'anno Llorente ha trovato molto spazio con il Tottenham, soprattutto dopo l'infortunio di Harry Kane: suo il gol decisivo nei quarti di finale di Champions League, nel derby inglese contro il Manchester City. Il suo contratto con gli spurs scadrà il 30 giugno.