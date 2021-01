Llorente-Spezia? Il presidente Chisoli: "Fortissimo, ma dobbiamo aspettare Galabinov"

Stefano Chisoli, presidente dello Spezia, a due giorni dalla sfida in trasferta sul campo del Napoli (in programma mercoledì alle 15) è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss: "Sapevamo che sarebbero arrivati questi momenti di difficoltà, ciò che ci conforta è che le prestazioni sono sempre state all'altezza. Meritavamo di più, ora dobbiamo rimanere concentrati e tornare ad esprimere il gioco di prima. A Napoli ci auguriamo di fare bella figura contro una squadra molto forte. Non vediamo l'ora di giocare, già da settembre. Proveremo a portare a casa dei punti".

L'emergenza Covid? "Viviamo questi giorni con grande difficoltà perché ogni volta che ci sono i tamponi non conosci l'esito e si vive sempre con un po' d'angoscia. Abbiamo avuto questi positivi che sono asintomatici e stanno bene, ma abbiamo tanti giocatori per far fronte alle emergenze. Anche il Napoli purtroppo ha tanti indisponibili, ma è una situazione a cui dobbiamo abituarci".

Capitolo mercato. "Stiamo facendo l'analisi con l'area tecnica. Llorente? E' fortissimo, ma noi dobbiamo aspettare Galabinov che presto rientrerà. Per noi è importante, l'abbiamo visto a inizio campionato. Qualche operazione va fatta per aumentare i tassi di qualità e d'esperienza della squadra. Nzola? Sappiamo che ci sono degli osservatori che lo stanno monitorando. Lui per noi è importantissimo e sta facendo davvero bene. E' una forza della natura. A settembre si parlava di Llorente, ma abbiamo provato a riportare qui Nzola, importante per la nostra promozione".