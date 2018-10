Lo 0-0, da odiato a gradito. Per il Sassuolo più certezze e personalità

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Di solito gli 0-0 li odio mentre questo è stato ben accetto". De Zerbi-pensiero, dopo il pareggio senza reti di stasera a Genova contro la Sampdoria: di questi tempi, non certo un risultato da buttare coi bluerchiati che sono forse la terza squadra più difficile da affrontare dopo Juve e Inter. Non fosse altro per i numeri di una difesa da record, che ha concesso solo quattro gol ed è rimasta imbattuta nelle altre cinque occasioni. Questo punto non è affatto da buttare insomma, anzi da odiato diventa gradito: un bel pieno di personalità e un'aggiunta di certezze per il Sassuolo, squadra relativamente giovane e molto rinnovata, specie nel manico. Tutte addizioni che saranno utilissime nel prosieguo della stagione sportiva, come ha sottolineato lo stesso tecnico del Sassuolo in conferenza stampa.