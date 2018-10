Lo Celso, una magia per prendersi definitivamente il Betis. Milan avvisato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante il vantaggio al termine della prima frazione, l'Olympiacos ammirato stasera a San Siro è sembrato davvero poca cosa. Al Milan sono bastati 10 minuti nella ripresa per ribaltare il risultato e conquistare un 3-1 importante, che proietta i rossoneri al primo posto solitario in classifica. Così, per la squadra di Gattuso diventa fondamentale la doppia sfida contro il Betis Siviglia per ipotecare la qualificazione ai sedicesimi. La formazione andalusa è senza dubbio la più pericolosa tra le avversarie del Diavolo e ha in Giovanni Lo Celso la stella a cui affidarsi nei momenti più complicati. L'argentino, in prestito dal PSG, è l'elemento di maggiore qualità (eccetto, ovviamente, il totem Joaquin) in una squadra che può contare anche su due vecchie conoscenze del calcio italiano, Tello e Sanabria, entrambi a segno nel 3-0 contro il Dudelange. Setien ha risparmiato l'uomo della provvidenza nelle ultime due partite di campionato, il 24enne Loren, e ha fatto entrare solo nella ripresa Joaquin e Lo Celso, che ha ripagato la fiducia segnando il raddoppio con una grande giocata. A Milano, il prossimo 25 ottobre, le scelte saranno sicuramente diverse.