Ai tempi del Barcellona lo chiamavano El niño del partido: il ragazzo della partita. Quello che la decide. Perché il calcio è un gioco in cui si punta a fare gol. A Mauro Icardi, per esempio, riesce benissimo. Non è il caso di tornare sulla lunga querelle tra l'Inter e il suo ex capitano. Dopo il ritorno in campo dell'argentino, parlano i fatti: nei 53 giorni senza Icardi, la squadra di Spalletti è stata buttata fuori dall'Europa League e ha messo a repentaglio il terzo posto, forse anche il quarto. Alla prima dal rientro di Icardi, ecco servito il poker: il destino si fa mazziere e serve la mano più scontata.

Gol e assist: non un dettaglio. Perché la rete di Maurito forse non era neanche quotata dai bookmakers, ma l'assist per Perisic è la ciliegina sulla torta. E mette in chiaro un'altra cosa: a prescindere da ogni diverbio, i due parlano la stessa lingua sul calcio. È una questione di gol, è una questione di essere decisivi sul campo, è anche una questione di squadra. Lautaro si è battuto e sbattuto per sopperire al vuoto lasciato da Icardi, ma troppe volte l'Inter ha giocato come se il numero 9 fosse ancora lì. Affondi e cross, in cerca di un centravanti dal killer istinct che la partita la seguiva invece alla televisione. Basta un 4-0 per far tornare il sereno? È una domanda a cui l'Inter dovrà provare a rispondere a partire da domani, la vittoria di Genova lascia soltanto una certezza: piaccia o meno, Icardi fa la differenza. Nel modo più semplice possibile: segnando.