"Lo conosci". Ibra e CR7, nuovo atto della faida a distanza: ieri scintille tra i due in campo

Che Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic non si amino, è cosa già nota e risaputa. I due campioni di Milan e Juventus, però, sono stati protagonisti di un nuovo capitolo della loro faida a distanza (questa volta molto ravvicinata) anche nella sfida di ieri sera.

"Lo conosci". Atto primo: l'arbitro Guida assegna calcio di rigore per il fallo di mano di Bonucci. Dal dischetto si presenta Ibra, e CR7 incoraggia Wojciech Szczesny: "Forza, lo conosci". Il che non basta al portiere polacco, spiazzato dal numero 21 rossonero. Che poi se la ride, guardando proprio il portoghese. Al quale, altrettanto, scappa una risata: i campioni, in fin dei conti, sono tali anche quando perdono.

"Parli, parli". Atto secondo, la provocazione reciproca continua anche nel secondo tempo. Siamo nei minuti di recupero: Ibra è in panchina, Ronaldo segna ma il gol viene annullato per fuorigioco. Lo svedese pochi attimi dopo fa un gesto abbastanza eloquente con le mani: "parli, parli". Difficile capire se fosse effettivamente indirizzato al portoghese, perché negli stessi momenti era in corso una vivace disputa tra Szczesny e Rebic. Ma è divertente immaginare che sia così, soprattutto per i tifosi del Milan. E per i fan di Ibra.