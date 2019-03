Lo status symbol dietro le critiche. Insigne si toglie qualche sassolino

© foto di www.imagephotoagency.it

"Sono l'unico che viene sempre criticato o preso di mira quando non segna e questo mi fa male", è la sintesi del pensiero di Lorenzo Insigne al termine del pareggio del suo Napoli contro il Sassuolo. Un 1-1 maturato proprio grazie al suo gol a ridosso del 90esimo che ha riportato in parità la gara, regalando un punto comunque utile nell'economia della classifica.

Dopo il triplice fischio di Manganiello, ma pure durante i 90 minuti, il numero 24 azzurro è sembrato nervoso non solo per il risultato. E infatti a fine gara ecco la confessione riguardante il suo 'trattamento' mediatico degli ultimi mesi, un modo come un altro per togliersi dei sassolini dalle scarpe che iniziavano a dare sempre più fastidio. Ma le critiche rivolte a Insigne hanno comunque una duplice plausibile spiegazione: la prima riguarda i numeri, visto che in campionato non segnava da oltre un mese e più in generale aveva esultato (prima di oggi) solo 2 volte nelle ultime 14 apparizioni. La seconda di carattere squisitamente tecnico. Insigne infatti è l'uomo simbolo del Napoli del post Marek Hamsik, sia mediaticamente che come importanza sul campo. E da uno come lui, critica e tifosi, si aspettano sempre qualcosa in più a livello di incidenza, di assist e di gol. Proprio come successo oggi a Sassuolo, quando dal nulla si è inventato una parabola meravigliosa che ha permesso al suo Napoli di trovare un complicatissimo pareggio.