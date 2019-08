© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joao Mario e il futuro. Ovvero un giocatore che da tre sessioni resta in uscita ma che ancora, a titolo definitivo, non è andato da nessuna parte. Flop di mercato da 40 milioni dell'Inter, ha un ingaggio da quasi 3 milioni (2,7, ndr) coi nerazzurri ed è difficile da piazzare. Le ultime richieste sono quelle, spiega La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, di Siviglia e Galatasaray. Solo informazioni, come quelle poi nel vuoto del Monaco mentre oggi dal Portogallo rimbalza l'ipotesi Sporting Lisbona.