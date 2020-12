Lo Monaco e il futuro del Papu: "Vuole restare in Italia. Potrebbe provarci la Fiorentina"

vedi letture

Pietro Lo Monaco, storico dirigente del Catania e del nostro calcio che ha portato in Italia Alejandro Papu Gomez, ha parlato a Lady Radio del futuro del calciatore dell'Atalanta che potrebbe anche decidere di scegliere una squadra diversa da Milan, Inter o Juventus: "Quando si fa una squadra si considera anche il tecnico che hai. Per Prandelli un giocatore come il Papu Gomez sarebbe perfetto. E sarebbe un'operazione che va tentata: ritengo che Gomez sia un giocatore che dall'Atalanta andrà via, non è un episodio e conosco l'allenatore. La frattura difficilmente si potrà sanare ed è diventato un'occasione. Lui vuole restare in Italia, ha aperto delle attività a Bergamo. La Fiorentina da un punto di vista del blasone può garantirgli comunque visibilità, magari con un contratto che possa premiare quei due-tre anni ad alti livelli che restano al Papu. Ma oltre a questa di operazioni ce ne sono tante. La struttura manageriale della Fiorentina è nella condizione di individuarle".