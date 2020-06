Lo scambio tra Arthur e Pjanic resta possibile. Sullo sfondo c'è Leonardo: il PSG non si arrende

Tuttosport, nella sua edizione odierna, fa il punto sul futuro di Arthur e sullo scambio sempre in ponte con la Juventus con Miralem Pjanic. Lo stallo totale sul mercato sta mettendo a rischio il ruolo del direttore sportivo Eric Abidal e ora il dg del club catalano, Oscar Grau, avrebbe preso in mano le redini del mercato. E sarebbe lui, insieme agli intermediari, a cercare di portare a segno lo scambio con i bianconeri. Che non è capitolo chiuso.

E se Barça non dovesse essere? C'è anche un altro scenario che potrebbe aprirsi per il futuro di Pjanic. Perché il Paris Saint-Germain ufficialmente dice di essersi tirato indietro, sotto traccia sta pensando sempre di piazzare il sorpasso al Barcellona. E in questo lo scambio con Leandro Paredes sarebbe sempre d'attualità.