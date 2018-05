Lo scarto della Salernitana che non deve far rimpiangere De Vrij

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

De Vrij sì, De Vrij no. Questo è il grande dubbio di Simone Inzaghi per la sfida contro l'Inter che vale la Champions League. Come detto e ridetto il centrale dal prossimo 1 luglio sarà un giocatore nerazzurro e proprio per questo motivo il tecnico della Lazio deve ancora decidere se mandarlo in campo o no negli ultimi novanta minuti del campionato. Nel caso in cui non dovesse essere schierato al suo posto ci sarebbe Luiz Felipe, insieme a Radu e uno tra Caceres e Wallace, per un giocatore che nella seconda parte del campionato ha giocato molto spesso da titolare, ma che nella passata stagione aveva trovato pochissimo spazio in Serie B alla Salernitana, tanto che era stato di fatto scartato dal club campano.

Uno scarto dei granata avrebbe dunque il difficilissimo compito di non far rimpiangere quello che, numeri alla mano, è il miglior difensore nella rosa di Simone Inzaghi. Come già detto il tecnico biancoceleste non ha però ancora deciso se schierare o meno l'olandese e non è da escludere che alla fine possa farlo giocare, magari proprio al fianco ci Luiz Felipe, come successo tante volte negli ultimi mesi.