Lo Slavia risponde a Lukaku: "Chieda scusa, noi non siamo razzisti"

Lo Slavia Praga ha reagito alle parole di Romelu Lukaku, che a caldo dopo la partita aveva dichiarato di aver ascoltato cori razzisti all’Eden Arena durante il match di Champions. "Respingiamo totalmente l’accusa riguardo a qualsiasi coro razziale da parte di tutto lo stadio - si legge nel tweet del club -. Abbiamo analizzato nuovamente i video disponibili e nulla conferma la dichiarazione di Lukaku. Proprio come ci scusiamo per il comportamento dei singoli, sarebbe opportuno che Lukaku si scusasse per le sue parole".

Il belga dell'Inter, tra i protagonisti in campo della serata, aveva infatti detto: "Dopo il gol di Lautaro arrivavano cori da tutto lo stadio, la Uefa deve intervenire, così non è accettabile”. La stessa Uefa però non aveva ritenuto opportuno aprire un’inchiesta al riguardo, in quanto i referti di arbitro e del delegato Uefa non riportavano alcuna segnalazione.

We must reject that there has been racist chanting of the whole stadium. We analysed available footages, and none confirmed Mr Lukaku’s statement. The club has already apologised for individuals’ behaviour and it would be appropriate for Mr Lukaku to apologise for his words too. https://t.co/6luusPP1tC

— SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) November 29, 2019