© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo SPAL-Brescia che ti aspetti. Teso, combattuto, senza gol: all'intervallo estensi e lombardi sono fermi sullo 0-0. Meglio la squadra di Semplici sotto il profilo del possesso palla, più incisiva a livello unici tiri in porta la compagine ospite. Al 33' gol annullato a Kurtic per i padroni di casa: posizione di fuorigioco dello sloveno sulla correzione aerea di un compagno. Benino Balotelli, che prova ad accendere i suoi. Per ora non basta a sbloccare una partita dal risultato pesantissimo in ottica salvezza.

