Lo spareggio Mondiale con la Svezia... con una riserva del Southampton

Fonte: Dall'inviato a San Gallo

La prima mezz'ora di Arabia Saudita-Italia ha mostrato un Balotelli in ottima forma, con qualche pausa - dovuta anche alla sua "indolenza" che appare cronica - ma anche un paio di spunti interessanti. Il gol è il marchio di fabbrica, con una botta dalla distanza, ma non è la sola nota positiva vista finora.

Facendo i debiti rapporti, con la Svezia che è molto migliore della formazione araba, viene da ripensare a quella sera di novembre, quando a San Siro Giampiero Ventura aveva deciso di inserire Manolo Gabbiadini, tre gol fino ad allora (di cui uno su rigore) e più presenze da riserva che da titolare nel Southampton, come compagno di reparto di Ciro Immobie. A posteriori - in realtà anche in quel momento - le due punte sono da giudicare eccessive, ma le scelte dell'allora CT sono state decisamente cervellotiche, anche a livello di uomini.