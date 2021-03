Lo spauracchio del Milan è Bruno Fernandes: come sono andati i precedenti con i rossoneri

Un rendimento straordinario, fin dai primi mesi. Bruno Fernandes in Inghilterra si è definitivamente consacrato e sta trascinando il Manchester United soprattutto in Premier League, dove i Red Devils occupano la seconda piazza alle spalle dello schiacciasassi City. Sono 35 i gol messi a segno dal portoghese in 63 partite totali con la formazione inglese, corredati da 21 assist. In stagione, in 41 incontri, ha messo la firma su 36 reti (23+13). Numeri straordinari, che preoccupano ovviamente Stefano Pioli.

Bruno Fernandes è molto cresciuto ed è un giocatore completamente diverso rispetto a quello ammirato in passato in Italia, con le maglie di Novara, Udinese e Sampdoria. Il classe '94 ha già affrontato il Milan in sei occasioni, con un bilancio di 3 vittorie e 3 sconfitte, mettendo a referto un assist e rimediando anche un'espulsione.

19/10/2013, Serie A, Milan-Udinese 1-0 (in panchina)

22/01/2014, Coppa Italia, Milan-Udinese 1-2 (68' in campo)

08/03/2014 Serie A, Udinese-Milan 1-0, assist (90' in campo)

30/11/2014, Serie A, Milan-Udinese 2-0 (14' in campo)

24/05/2015, Serie A, Udinese-Milan 2-1 (squalificato)

22/09/2015, Serie A, Udinese-Milan 2-3 (90' in campo, espulso nel recupero)

07/02/2016, Serie A, Milan-Udinese 1-1 (in panchina)

16/09/2016, Serie A, Sampdoria-Milan 0-1 (21' in campo)

05/02/2017, Serie A, Milan-Sampdoria 0-1 54' in campo)