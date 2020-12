Lo Spezia avanti al 45': Nzola punisce un Bologna distratto, 1-0 al Picco

Il Picco non si veste a festa per l'assenza dei tifosi, ma riaccoglie finalmente lo Spezia, per la prima volta in Serie A. È una giornata speciale per la squadra di Italiano, che ci tiene a fare bella figura e sfodera un gran primo tempo. I liguri giocano con il solito piglio aggressivo, con idee chiare. Il Bologna, invece, prova a creare scompiglio con i trequartisti: Palacio gioca a destra, Vignato a sinistra, ed è proprio il talento a concludere per primo verso la porta di un attento Provedel.

I padroni di casa però sono più decisi e al 19' sbloccano il punteggio: invenzione di Maggiore, che serve Gyasi alle spalle della difesa; l'esterno, a tu per tu con Da Costa, è altruista e serve Nzola, che deve solo appoggiare in rete. I felsinei reagiscono immediatamente: Barrow sfugge a Chabot e prova a saltare il portiere, ma la conclusione è strozzata e si spegne a lato. Poi è Tomiyasu ad andare vicino al pareggio con un colpo di testa da buona posizione. Lo Spezia rifiata e quando attacca è sempre pericoloso: grande azione corale, Marchizza pesca Estevez sul lato destro dell'area ma la conclusione dell'esterno finisce in curva. Nel finale brivido regalato da Provedel, che sbaglia un disimpegno servendo Soriano: il centrocampista però non è lucido e si fa rimontare dai difensori.