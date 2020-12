Lo Spezia è tornato a casa, il presidente: "Emozione grandissima, peccato senza tifosi"

Il primo tempo di Spezia-Bologna, concluso sull’1-0 in favore della squadra di Italiano, ha rappresentato l’esordio stagionale dei liguri al Picco. Nel pre-partita il presidente del club, Stefano Chisoli, ha commentato a Sky: “Un’emozione grandissima, abbiamo onorato la memoria di questi grandi calciatori che hanno dato questo titolo allo Spezia, dopo tantissimi anni siamo orgogliosi di essere qui in A, nel nostro stadio, per la prima volta col torneo a girone unico. Il nostro rammarico è non avere i nostri tifosi qui, ma faremo un accordo col Comune per migliorarlo ancora nella prospettiva di rimanere in Serie A”.