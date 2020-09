Lo Spezia è un porto di mare. Rivoluzione dell'ultima al gran ballo con sedici acquisti

vedi letture

Lo Spezia è l'ultimo invitato al grande ballo, e lo fa pure da debuttante. Ha cambiato pelle nelle scrivanie, da Guido Angelozzi a Mauro Meluso, ma non in panchina, con Vincenzo Italiano che nonostante la corte serrata del Genoa è rimasto agli Aquilotti. E da lì, dai primi giri di valzer, è iniziata la rivoluzione. Lo Spezia è stata la squadra più attiva a livello numerico della Serie A.

Rinforzi in tutti i reparti Sedici. In attesa degli ultimi dettagli per Daniele Verde che è atteso domani in città, fanno sedici acquisti. Tredici sono già ufficiali, i prossimi saranno il centrocampista Lucien Agoume dall'Inter, Julian Chabot dalla Sampdoria per la difesa e proprio l'esterno dall'AEK Atene. L'ultimo è stato Tommaso Pobega: prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Milan, colpo importante per la mediana di Italiano, prima di lui Alessandro Deiola e Diego Farias tra centrocampo e trequarti dal Cagliari.

Tutti gli affari di Meluso Tra i pali la sorpresa è stata Jeroen Zoet dal PSV Eindhoven, esperienza dall'Olanda. L'alternativa è Rafael, liberatosi dal Cagliari. Tnati rinforzi in difesa, su tutti Ardian Ismajli dall'Hajduk Spalato, poi doppietta dal Sassuolo con Riccardo Marchizza e Cristian Dell'Orco. A centrocampo fantasia con Kevin Agudelo dal Genoa, sostanza sugli esterni con Federico Mattiello dall'Atalanta e Jacopo Sala dalla SPAL, la scommessa è Nahuel Estevez dall'Estudiantes. E davanti per adesso solo un baby dal grande talento come Roberto Piccoli dalla Dea.