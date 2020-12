Lo Spezia si ferma al...palo: sono già otto i legni colpiti dagli Aquilotti in campionato

Dieci punti in dieci partite. La partenza nel massimo campionato dello Spezia può certamente annoverassi come positiva. Il gioco propositivo dei ragazzi di Vincenzo Italiano sta riscuotendo elogi in tutta Italia con gli Aquilotti capaci di fare un’ottima figura contro le big come Atalanta e Lazio. Una manovra ragionata, palla a terra e una propensione ad attaccare l'area avversaria con tanti elementi ma soprattutto risalta il fatto che il tecnico di Karlsruhe è capace di tenere tutti sulla corda coinvolgendo quasi tutta la rosa a disposizione. Non è però mistero come i liguri abbiano però raccolto meno di quanto realmente seminato, vuoi per la qualità degli avversari - sono già state affrontate Milan, Sassuolo, Juventus, Atalanta, Fiorentina e Lazio - sia anche per i tanti pali colpiti.

Due pali contro la Lazio - Contro la Lazio la manovra avvolgente spezzina si è però fermata al palo. Sono infatti due i legni colpiti dai ragazzi di Italiano nel match contro i biancocelesti di Inzaghi. Al terzo minuto ci ha provato Estevez con una conclusione dalla distanza deviata da Reina sul montante alla sua sinistra. Sempre nei primi quarantacinque minuti è stato Bastoni che, dopo una bella azione personale caratterizzata da un doppio passo in area, ha calciato in diagonale che ha nuovamente colto il montante.

Ben otto i legni colpiti - Uno Spezia sfortunato in questo avvio di stagione, malgrado comunque un ottimo gioco messo in luce. La squadra di Italiano infatti ha timbrato i legni in ben otto occasioni, dato inferiore soltanto a quello dell’Hellas Verona di Juric, con 11 pali o traverse colpiti. Già alla prima giornata di campionato, a Cesena contro il Sassuolo, Galabinov ha colto la traversa in quello che sarebbe potuto essere il 2-3 mentre a Parma lo Spezia ha colpito ben tre legni prima con Verde, poi con Estevez ed infine con Agoumé. Contro il Benevento è stata la volta del mancino di Agudelo mentre contro l’Atalanta è arrivato il palo di Farias.