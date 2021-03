Lo spirito Milan racchiuso in una foto. Tonali è il retroscena dell’immagine nello spogliatoio

Il segreto del Milan sta nel gruppo. La squadra rossonera ha giocato l’intera stagione con problemi d’infortuni, addirittura in nessuna partita del campionato ha mai avuto tutta la rosa al completo, ma nonostante ciò il Milan è secondo in classifica e si sta giocando l’accesso ai quarti di finale di Europa League contro il Manchester dopo il bellissimo pareggio all’Old Trafford. Il segreto del Milan è nello spirito di gruppo, in una squadra con sani principi dove più che colleghi sembrano essere una vera e propria famiglia. E lo ha spiegato Sandro Tonali, al suo prima anno in una big: “Guardo spesso la foto di quando eravamo tutti uniti a centrocampo sotto la pioggia e con il freddo durante i rigori col Rio Ave. Da quella foto, ce l’abbiamo stampata anche negli spogliatoi, ti scatta una scintilla, ti fa capire da dove siamo partiti e ti fa capire cosa hai passato per arrivare dove siamo ora”, ha detto il centrocampista ex Brescia. “Ti fa capire di avere dei meriti perché tutto questo non è venuto da solo ma ce lo siamo guadagnati sudando, lavorando, correndo, giocando, vincendo. Sono cose importanti, quella foto lì fa scattare in noi una scintilla, se siamo qua c’è un motivo e quindi sicuramente non molleremo”.

Dall’infermeria arrivano buone notizie per Theo Hernandez e Calhanoglu che ieri hanno lavorato in gruppo a Milanello. I due calciatori sono entrambi in recupero in vista della sfida di domenica contro il Napoli. Ancora a parte invece Rebic, Mandzukic, Bennacer, Ibrahimovic e Romagnoli. Dubbi anche sulla condizione di Calabria che ha un problema al pube da diversi giorni e convive con questo fastidio. Se non dovesse farcela potrebbe prendere il suo posto Dalot.