Lo spirito Toro di Zaza: Mazzarri non può farne a meno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al suo credo tattico, Walter Mazzarri ha già dimostrato di saper rinunciare. Lo ha fatto l'anno scorso, quando tutti si aspettavano il 3-5-2 e lui, da subentrato, ha messo in campo il Torino col 4-3-3 perché più funzionale alla rosa. Lo ha fatto, di nuovo, nelle ultime uscite, perché il 3-4-2-1 visto oggi contro il Chievo, ma già anche a Udine, assomiglia al suo schema preferito ma se ne allontana per l'interpretazione dei singoli ruoli. Manca soltanto un passo. Che ha il volto di Simone Zaza.

Al centravanti lucano, sceso in campo al 59' contro il Chievo, sono stati sufficienti pochi minuti per trasformare in toto il Torino. Rivitalizzato, dai suoi movimenti e dalla sua capacità di creare spazi per i compagni. Poi vincente, grazie alla sua rabbia trasformata in gol. Più voluto dalla dirigenza che dal tecnico, Zaza ha fin qui trovato uno spazio altalenante nelle scelte di Mazzarri: titolare contro Udinese e Napoli, poi di nuovo in panchina. Il feeling con Belotti è ancora tutto da costruire, ma non è detto che questo processo possa andare avanti senza averli insieme in campo.

Anzi: in questo momento, la voglia di Zaza può fare la differenza in un Torino che fatica a costruire partendo dal centrocampo e non ha ancora ritrovato nel Gallo il centravanti dominante di due stagioni fa. La coppia pesante, con Iago Falque (altro giocatore imprescindibile per il tasso tecnico che porta in dote) alle spalle, pare una strada quasi obbligata per vedere un Torino finalmente capace di mordere, con la proverbiale grinta granata, i propri avversari. Della rosa di Mazzarri, il giocatore che ha più spirito Toro in corpo pare proprio Zaza.