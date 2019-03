Lo stadio della Roma passa da Doha: Raggi incrocia la dirigenza?

Lo stadio della Roma passa da Oriente. Dove, scrive il Corriere dello Sport, potrebbero incrociarsi il sindaco Virginia Raggi e la dirigenza giallorossa. Sono tutti a Doha, in Qatar: Raggi per un incontro con l'emiro su iniziative culturali comuni, i vertici romanisti per incontri con gli sponsor. Improbabile che non si incrocino, potrebbero parlare dello stadio di Tor di Valle: sempre in bilico, riferisce il quotidiano, visto il mal di pancia del M5S per la doppia inchiesta per corruzione. Da cui è uscito Daniele Frongia: una buona notizia, che potrebbe non bastare a salvare il progetto del nuovo stadio.