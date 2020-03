Lo staff di Sarri ordina gli allenamenti a distanza: così la Juve prova a non staccare la spina

vedi letture

Giunge puntuale ogni mattina una mail sulla casella di posta elettronica di ogni calciatore della Juventus, mittente un membro dello staff tecnico di Maurizio Sarri, oggetto: programma di allenamento di oggi. Da ieri, tra l’anno, l’isolamento volontario dei tesserati bianconeri – 121 tra squadra, tecnici e dipendenti avevano deciso di auto sospendersi dalla normale quotidianità per precauzione, dopo aver saputo della positività di Daniele Rugani al COVID-19 – si è ufficialmente conclusa, anche se cambierà poco dal momento che il Governo ha emanato nel frattempo delle restrizioni simili per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Tuttavia per gli atleti, tutti negativi eccetto Rugani, Matuidi e Dybala (per loro è scattato l’obbligo di quarantena in attesa di un nuovo test tampone che dovrà dare esito negativo per tornare alla normalità), possono aumentare anche il carico di lavoro individuale che viene appunto suggerito e seguito giornalmente dai preparatori fisici, seppur a distanza.

Flessioni, trazioni, corsa: il programma di mantenimento punta a tenere sù la condizione, in attesa di capire meglio quale sarà l’evolversi della stagione. Il rinvio degli Europei mette tutti nelle condizioni di pensare solo ed esclusivamente all’attività di club. Anche se adesso la possibilità che la stagione calcistica in Italia venga definitivamente spazzata via dal Coronavirus c’è e prende sempre più forma di giorno in giorno. Intanto i bianconeri lavorano, non staccano la spina e restano in campo con una raccolta fondi a sostegno degli ospedali di Torino e del Piemonte, al fine dell’acquisto di materiale sanitario necessario per fronteggiare l’emergenza sanitaria.