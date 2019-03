Lo Stirpe è stregato. Frosinone, così la salvezza è un miraggio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Zero vittorie in casa e cinque soli punti raccolti in tredici partite, il peggior rendimento di tutta la Serie A. Il Frosinone ha accarezzato per 45' il sogno di conquistare per la prima volta in stagione il bottino pieno allo Stirpe, ma esce ancora una volta sconfitto. Il 2-1 subito per mano del Torino brucia, perché la prestazione c'è stata per gran parte del match, anche se nella ripresa Ciano e soci hanno perso brillantezza sul piano fisico. È l'ottava battuta d'arresto interna per i ciociari che, se giocassero sempre in trasferta, sarebbero al tredicesimo posto in classifica, davanti a Genoa e Cagliari.

La situazione è preoccupante ma non è ancora definitivamente precipitata, soprattutto qualora l'Empoli non dovesse cogliere un risultato positivo nel posticipo di domani all'Olimpico. Ma la squadra di Baroni ha bisogno di ritrovare il feeling con lo stadio amico se vorrà centrare la salvezza, distante al momento cinque lunghezze. Una montagna tutt'altro che insormontabile da scalare, anche se in mezzo c'è il Bologna rivitalizzato dalla cura Mihajlovic. Una bagarre che terrà col fiato sospeso fino alla fine.