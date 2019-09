Lo strano caso di Dries. In scadenza e sempre più al centro del progetto

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo, Raimondo De Magistris

Chi la dura, la vince. Dries Mertens questa sera contro il Liverpool ha corso a vuoto per 80 minuti. Ha svariato su tutto il fronte offensivo per non dare punti di riferimento alla retroguardia avversaria producendo - quasi fino alla fine - scarsi risultati. Difficile fare la differenza contro calciatori del calibro di Matip e soprattutto Van Dijk. Difficile mettersi in mostra quando gli avversari giocano costantemente proiettati in avanti e difendono di reparto, con linee molto strette tra loro.

L'attaccante belga però non ha mai mollato e alla fine l'ha decisa. Anche questa volta. Appena Callejon s'è conquistato il calcio di rigore, s'è preso il pallone per calciare e trasformare un penalty pesantissimo. Poi ha continuato a pressare gli avversari, ad attaccarli, e insieme a Callejon a tempo scaduto ha indotto all'errore Van Dijk permettendo a Llorente di realizzare il suo primo gol con la maglia del Napoli e il definitivo 2-0.

Tre gol in tre gare di campionato. Un gol all'esordio in Champions. Quattro reti già realizzate che fanno di Mertens, per distacco, il miglior attaccante della rosa. Un calciatore in questo momento insostituibile, una punta sempre più idolo e riferimento dei tifosi che adesso deve prendere una decisione anche sul suo futuro: perché sul contratto in scadenza non si può più tergiversare. Servirebbe rinnovare, perché questo Napoli a Mertens proprio non può rinunciare.