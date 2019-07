Lo strano caso di Nainggolan: da campione a cedibile. Senza offerte

© foto di PhotoViews

Arrivato in pompa magna un anno fa, oggi sul mercato con la possibilità (ventilata e smentita, sia chiaro) di essere addirittura escluso dal ritiro. È lo strano caso di Radja Nainggolan, arrivato all’Inter soltanto un’estate fa come gran colpo di mercato dei nerazzurri e oggi ai primissimi posti, appena dietro Icardi, nella lista dei cedibili. Nonostante, numeri alla mano, i risultati parlino per lui. E dopo un ambientamento complicato, da gennaio in poi il Ninja abbia dato una mano non indifferente alla conquista della qualificazione alla Champions League.

Nainggolan andrà in ritiro, come del resto Icardi, perché altrimenti sarebbe davvero troppo. Però, sempre come Icardi, l’Inter si trova a voler cedere un giocatore e ad averlo reso più o meno pubblico. Con la conseguenza che chi volesse Nainggolan saprebbe di avere molta più forza contrattuale della controparte e il coltello della trattativa dalla parte del manico. Al momento, le offerte latitano. C’è stato un tentativo di inserirlo nella trattativa col Manchester United per Lukaku, naufragato per lo scarso interesse dei Red Devils. Poi, silenzio, col Torino alla finestra ma neanche troppo a giudicare dalle parole di Cairo. È un leitmotiv di questo inizio di mercato della nuova Inter: sta acquistando bene (Sensi docet), ma non riesce a vendere altrettanto bene: è un’arte complicata.