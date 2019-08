Lo strano caso Milik: sottovalutato solo a Napoli e in Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arkadiusz Milik è tornato forte come prima dal primo infortunio al crociato. Più forte, dal secondo. Temprato, carico. Con la consapevolezza di sapersi sempre rialzare, dopo due ko che avrebbero lasciato a terra molti. Non lui. Non il venticinquenne di Tychy che nelle sue trentacinque gare in Serie A ha segnato diciassette gol. Uno ogni centoquarantuno minuti, la media dei grandissimi. Per questo è difficile da capire perché sia così poco uomo copertina, secondo l'opinione italiana. Perché uno che all'Ajax era al centro dell'attacco, che in Polonia ma anche a livello internazionale è tuttora considerato tra i migliori frombolieri d'attacco, sia tenuto così poco in considerazione da noi. E forse anche dal Napoli. Perché la voglia di un numero nove è legittima, chiaro, Mauro Icardi resta sempre un'occasione da non perdere per tutti se i numeri collimano. Però Carlo Ancelotti un nove, vero, non falso, ma reale, concreto, di fisico e colpi, già ce l'ha in casa. La forma è ritrovata e la fotografia del valore di Milik la danno le proposte spagnole. Il Valencia e soprattutto il Betis Siviglia si sono fatte sotto, proponendo anche cifre importanti al Napoli. Che a due anni dalla scadenza deve decidere cosa vuol fare da grande con Milik. Che può essere nell'anno del salto decisivo a livello internazionale, ma che deve sentirsi anche valorizzato dalla sua società. Non considerato pedina di scambio o possibile partente perché il club preferisce altro.