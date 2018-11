Lo strano derby emiliano. Parma-Sassuolo, due club agli antipodi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un'ora di macchina: è quello che serve per arrivare in auto da Parma a Sassuolo. Tre anni: è la distanza che c'è tra le età medie di crociati e neroverdi. Le due rivelazioni di questo inizio di campionato: 19 punti per i ragazzi di De Zerbi, 17 per quelli di D'Aversa. Con filosofie diverse: il Parma è la quarta squadra più anziana della Serie A per età media, il Sassuolo la terza più giovane.

Un derby emiliano sui generis, in scena domani alle 12,30. Fino a qualche anno fa, nessuno lo avrebbe neanche immaginato. Negli anni '90, il Parma di Crespo, Veron e compagnia cantante a lottare per il vertice; il Sassuolo tra i dilettanti. Poi i neroverdi in A, trascinati dall'entusiasmo e le risorse di Squinzi; i gialloblù all'inferno, giù fino alla Serie D e ritorno. Ora, a sorpresa, saranno una di fronte all'altra: un'ora di macchina, tre anni di differenza, due punti di distanza in classifica.

Rivelazioni diverse: il Parma ha inseguito l'obiettivo più logico, costruire una squadra esperta per inseguire una salvezza che ancora oggi appare da conquistare ma molto più vicina. Il Sassuolo si è rinnovato, dopo un anno di transizione complicato alla fine dell'era Di Francesco. Tanti giovani a rinverdire l'ossatura di una squadra che rappresenta la vera novità degli ultimi anni in Serie A. Derby emiliano, derby italiano: il Parma è la squadra più "tricolore" del campionato, con soltanto sette stranieri in rosa. Il Sassuolo per anni ha portato avanti l'esclusiva del made in Italy, ora gli stranieri a disposizione di De Zerbi sono diventati 11. Comunque pochi, nel quadro generale. Almeno sotto questo profilo le due italiane così diverse si somigliano.