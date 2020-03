Lo strano Derby d'Italia: luce in un momento difficile per il nostro Paese

"Ecco cos'è il calcio, anche a porte chiuse e con mezza Italia in quarantena, angosciata dal Covid-19: il gol di Dybala, splendido, geniale, emozionante. Finalmente, per qualche ora, siamo tornati a divertirci e a sognare che si possa ancora giocare e assistere a una delle volate più appassionanti degli ultimi 20 anni". Così, il Corriere dello Sport commenta lo strano Derby d'Italia vissuto ieri sera. Come una luce in mezzo al buio più profondo, in un momento molto difficile per il nostro Paese, le giocate dei protagonisti della sfida tra Juventus e Inter hanno portato un po' di sollievo.