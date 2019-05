Lo strano sabato di Barrow: cambia Atalanta-Genoa e poi esce. In 17'

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'ordine: entra, segna, esce. In 17 minuti, anche se a dirla tutta gliene è bastato uno per cambiare Atalanta-Genoa. Strano sabato, per Musa Barrow. Fin qui a secco in campionato, il giovanissimo gambiano è stato lanciato in campo da Gasperini a inizio ripresa della gara contro i rossoblù, al posto di uno spento Pasalic. Pronti via, palla in rete: aiuta la dormita di Zukanovic, ma al 46' è proprio il nuovo entrato a siglare l'1-0 che cambia, forse in modo irreversibile, la gara ( in corso di svolgimento ). Poi il 2-0 di Castagne, con Barrow solo (utile) spettatore nell'area avversaria. E al 63' i dolori: il numero 99 dell'Atalanta si accascia a terra, non riesce a continuare e chiede il cambio. Gasp non può fare altrimenti: dentro Pessina, fuori Barrow dopo appena 17 minuti. Rapido come una tempesta, che ha investito il Genoa.