Daniel Alves s'è proposto alla Juventus. Come riporta 'SportMediaset' il terzino brasiliano - reduce dal successo in Copa America e attualmente senza contratto - ha bussato alla porta del club bianconero due estati dopo la decisione di salutare la Juve per accasarsi al Paris Saint-Germain, società che ha deciso di non rinnovargli il contratto.

Difficilmente, si legge, Andrea Agnelli lo riaccoglierà a Torino, anche in virtù della sua richiesta: il laterale verdeoro chiede un ingaggio da sette milioni di euro netti.