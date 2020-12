Lo svincolato Romulo chiama la Lazio: "Se dipendesse solo da me... sarei già lì!"

vedi letture

Lo svincolato Romulo chiama la Lazio. Il centrocampista brasiliano, che nel corso della sua carriera ha già vestito la casacca biancoceleste nel 2019 prima di far ritorno al Genoa e andare poi al Brescia, spera in un ritorno in biancoceleste.

L'ha scritto lui stesso su 'Instagram', ringraziando alcuni tifosi che gli chiedevano di tornare a vestire la maglia della Lazio: "Volevo ringraziare tutti voi tifosi laziali per i bellissimi messaggi in questi ultimi giorni affinché io ci ritorni, mi fanno davvero molto piacere. Se dipendesse solo da me... sarei già lì!"