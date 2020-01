Lo United pensa di richiamare Alexis dall'Inter? L'accordo non lo prevede

Alexis Sanchez non può far ritorno al Manchester United in questa sessione di mercato. Detta così sembra una notizia decontestualizzata, ma in Inghilterra sta facendo molto discutere.

Rashford out 2-3 mesi - L'infortunio alla schiena di Marcus Rashford complica terribilmente i piani di mercato del Manchester United. L'attaccante dovrà star fuori quasi 3 mesi e il tecnico Ole-Gunnar Solskjaer ha ammesso in sala stampa dopo il ko col Liverpool di come il club stia cercando un attaccante pronto all'uso, che conosca il campionato e che possa coprire il vuoto lasciato da Rashford da qui a fine stagione. Da qui l'idea, ventilata da diversi tabloid, di far tornare Alexis Sanchez alla base dal prestito all'Inter.

L'accordo non lo prevede - Nell'accordo stipulato da Inter e United quest'estate però non esiste alcuna 'clausola di richiamo' per il Nino Maravilla, fatto che esclude quasi a priori questa possibilità. Perché eventualmente Inter e United dovrebbero sedersi al tavolo e aprire una nuova trattativa in merito. Ma l'idea nerazzurra, ora che il cileno si è ripreso dai problemi fisici, non va assolutamente in quella direzione.