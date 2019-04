© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester United sfida Juventus e Paris Saint-Germain per Bruno Fernandes. Come riporta il Daily Mail, tutte e tre le squadre starebbero seguendo con grande attenzione il fantasista dello Sporting CP, autore di 28 reti e 15 assist finora in questa stagione. L'ex Udinese e Sampdoria sarebbe stato osservato da vicino anche nell'ultima gara contro l'Aves, partita nella quale il portoghese ha segnato un gol.