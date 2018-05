Lo Zenit su Mancini: "Italia? Parleremo solo a fine stagione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Zenit San Pietroburgo, tramite il portavoce Anton Makarenko, non si è espresso sul possibile approdo di Roberto Mancini, attuale allenatore dei russi, sulla panchina della Nazionale italiana: "Non commenteremo adesso questa notizia. Il tecnico rimarrà al suo posto fino alla fine della stagione. Dopo di che, il club potrebbe esprimersi in merito alle voci uscite negli ultimi giorni". A riportarlo è L'Equipe.