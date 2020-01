© foto di Ivan Cardia

Stanislav Lobotka è sempre più vicino al Napoli: anche oggi si registrano nuovi contatti per limare gli ultimi dettagli col Celta Vigo. Il centrocampista slovacco, comunque, si porta avanti col lavoro: su Instagram ha infatti pubblicato una storia con l'immagine della tv mentre trasmetteva Napoli-Inter di questa sera, finita 3-1 per i nerazzurri. In campo c'era ovviamente il suo connazionale Skriniar, taggato nella storia. Ma l'occasione per vedere i suoi (probabili) futuri compagni è stata comunque colta.