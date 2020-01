Un altro assist per Lobotka al Napoli arriva dal tecnico del Celta Vigo, Oscar Garcia. Il tecnico ha dichiarato oggi in conferenza stampa proprio a proposito dello slovacco: "Ho parlato con lui in settimana e domani tornerò a farlo. Se non è concentrato non gioca. Voglio solo gente focalizzata sulla nostra squadra, sulle nostre esigenze e bisogna lasciare ai margini gli aspetti individuali". Garcia ha inoltre sottolineato: "Conterò solamente su chi è concentrato al 100% qui". Domani i galiziani affronteranno in casa l'Osasuna, partita importantissima in chiave salvezza. Il Celta è attualmente terzultimo.