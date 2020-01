Oscar Garcia si congeda pubblicamente da Stanislav Lobotka. L'allenatore del Celta Vigo, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di Copa del Rey contro il Merida in programma domenica, ha parlato così dell'addio ormai imminente del centrocampista slovacco: "Ho parlato con Lobotka e preferisco un calciatore concentrato al 100% sul Celta Vigo piuttosto che lui distratto da altre cose", le parole del tecnico dopo l'esclusione dai convocati del classe '94. Lobotka, d'altronde, già domani sarà in Italia per iniziare una nuova avventura in Serie A col Napoli.