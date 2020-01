Lobotka: "Napoli top club, passo avanti per la mia carriera"

Dai canali ufficiali della federcalcio slovacca, arrivano le prime parole di Stanislav Lobotka neo calciatore del Napoli: "Arrivo in Serie A, in un grande club che ha obiettivi importanti. È un passo avanti per la mia carriera".

Quando hai saputo che il Napoli era interessato a te? L'ho saputo pochi giorni prima della fine del 2019, quando sono iniziate le prime trattative. Non è stato facile trovare un accordo con Celta Vigo.

A Napoli il tuo connazionale Marek Hamsik è considerato un “dio” calcistico. Ha influito nel tuo approdo nel club azzurro? "Sono davvero felice di arrivare nel suo ex club. Per ogni slovacco che viene in Italia o direttamente a Napoli, è bello che Marek sia stato qui qui perché ha reso il calcio slovacco un'eccellenza".

Che cosa ti ha detto? Mi ha consigliato di essere me stesso. Dovrò lavorare e mostrare chi sono".

In Italia c'è un altro tuo connazionale, Milan Skriniar: "Non vedo l'ora di sfidarlo. Mi ha fatto i complimenti per essere arrivato in un grande club".

Quali sono i tuoi obiettivi? "Cercherò di conquistare un posto da titolare, anche se so che non sarà facile. Ci sono grandi giocatori qui, quindi devo lavorare sodo, ma credo che mi divertirò con questo modo di giocare. Proverò a mostrare tutto me stesso".

Ci sono tante pressioni su te, sei preoccupato? "No, anche se so che questo è un club molto più importante del Celta e mi rendo conto che le attese nei miei confronti saranno maggiori. Ho rispetto per i giocatori e l'ambiente, ma non ho paura, proverò a mostrare tutto me stesso".